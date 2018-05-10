Британия призвала Россию предотвратить возможные атаки Ирана на Израиль

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон призывает Россию использовать свое влияние в Сирии для предотвращения атак Ирана на Израиль.

«Мы осуждаем нападение Ирана на Израиль. Израиль имеет полное право защищаться», – сказал пресс-секретарь Мэй, передает Reuters.

Британия также призвала Иран воздерживаться от «любых дальнейших нападений». Кроме того, Лондон попросил Москву о помощи.

«Мы призываем Россию использовать свое влияние в Сирии для предотвращения дальнейших иранских нападений», – отметил пресс-секретарь премьера.

В ночь на четверг Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском.

Ранее эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.