Суд запретил ролик «Немагии» о пожаре в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово запретил ролик видеоблогеров «Немагия» о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

С иском в суд обратился прокурор Центрального района Кемерово. Он потребовал запретить распространение информации, размещенной в группе «Немагии» (Михаил Печерский и Алексей Псковитин) в соцсети «ВКонтакте», на канале в YouTube и на личной странице Печерского, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Суд решил, что в видеоролике «Трагедия в Кемерово!» распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре. «В том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности. Тем самым вводятся в заблуждение родственники погибших и пострадавших, что приводит к дестабилизации и возникновению намерений к совершению противоправных действий», – сообщается в материалах суда.

Также претензии возникли и к комментариям к видеозаписи. Отмечается, что в них информация о завышенном количестве жертв пожара, призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области, высказывания о необходимости противоправных действий в отношении социальной группы «государственные служащие».

Решение еще не вступило в законную силу.

Ролик «Немагии» собрал свыше 2 млн просмотров.

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.