Турист скончался после падения с крутого склона в Сочи

Двое мужчин скатились с крутого склона во время прогулки в горной местности в Сочи, один из них скончался от полученных травм, сообщили в МЧС.

О происшествии сообщил сотрудник курорта «Горки Город». Он рассказал, что один из мужчин получил серьезные травмы, и ему нужна помощь в транспортировке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС.

Когда спасатели приехали, врач курорта уже оказывал пострадавшему помощь. «Медицинский работник проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного – черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника – результатов реанимационные мероприятия не принесли. Спасатели ... при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали погибшего – сочинца 1985 года рождения – к служебному автомобилю, после чего вывезли его из леса и передали сотрудникам следственных органов», – говорится в сообщении ЮРПСО.

Второй пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, в медпомощи не нуждается. Он рассказал, что они гуляли по участку горно-лесной местности, где запрещен проход и установлены предупреждающие знаки.