Трамп оценил выступление Кровавой Джины перед сенатом

Президент США Дональд Трамп назвал замечательным выступление кандидата на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел перед сенатом.

«Джина Хэспел проделала замечательную работу сегодня. Нет никого лучше для того, чтобы управлять ЦРУ!» – написал он в Twitter.

Напомним, что Хаспел в случае утверждения на пост главы ЦРУ пообещала работать над тем, чтобы управление было в полной мере готово ответить на «сложные вызовы», с которыми на данном этапе сталкиваются США.

По ее словам, в числе этих вызовов – «меняющаяся, но все еще смертоносная угроза» со стороны террористов, «ядерная угроза со стороны государства-«изгоя» – Северной Кореи, «дестабилизирующий авантюризм» Исламской Республики Иран, «агрессивная и порой жестокая Россия», а также «долгосрочные последствия амбиций Китая на мировой арене».

Кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил Трамп. В случае утверждения ее кандидатуры Сенатом Хаспел станет первой женщиной на этом посту.