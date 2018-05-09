Кровавая Джина назвала Россию и Китай главными вызовами для США

Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел, которую прозвали Кровавой Джиной за программу допросов с пытками, рассказала, что считает главными вызовами для Соединенных Штатов.

В случае утверждения на пост главы ЦРУ Хаспел пообещала работать над тем, чтобы управление было в полной мере готово ответить на «сложные вызовы», с которыми на данном этапе сталкиваются Соединенные Штаты.

По ее словам, в числе этих вызовов – «меняющаяся, но все еще смертоносная угроза» со стороны террористов, «ядерная угроза со стороны государства-«изгоя» – Северной Кореи, «дестабилизирующий авантюризм» Исламской Республики Иран, «агрессивная и порой жестокая Россия», а также «долгосрочные последствия амбиций Китая на мировой арене», передает ТАСС.

Хаспел также пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее задержанные подвергались пыткам. Работу этой программы она объяснила тем, что «служила в неспокойное время», передает РИА «Новости».

Напомним, кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. В случае утверждения ее кандидатуры Сенатом Хаспел станет первой женщиной на этом посту.