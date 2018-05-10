В иранском парламенте сожгли американский флаг

Депутаты иранского парламента в ходе заседания, состоявшегося после объявления Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Тегераном, обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств и в знак протеста сожгли американский флаг и копию договора о ядерной сделке.

Видео инцидента появилось на канале Iran Bild интернет-сервиса YouTube.

В ходе заседания на трибуну взошел один из депутатов, который продемонстрировал парламентариям бумажную версию американского флага, после чего попытался поджечь лист зажигалкой, передает РИА «Новости».

Коллеги решили помочь народному избраннику и принесли ему для сожжения лист бумаги, который, по некоторым данным, оказался копией договора о ядерной сделке. В результате сожженные листы были сброшены с трибуны и коллективно растоптаны.

В ходе акции иранские парламентарии скандировали антиамериканские лозунги и потрясали кулаками.

Напомним, во вторник Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. В тот же день минфин США объявил о введении масштабных санкций против Ирана. На следующий день Белый дом анонсировал введение против Ирана новых санкций.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.