Трамп счел роль «мирового полицейского» чересчур затратной для США

США все сильнее не хотят быть мировым полицейским, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Трамп, Вашингтон не один десяток лет «тратил огромные деньги» на исполнение функций «мирового полицейского», но теперь это «не должно быть приоритетом» США.

Соединенные Штаты «восстанавливают страну» и «поддерживают порядок у себя», сказал глава Белого дома.

Напомним, Трамп не раз заявлял, что США не могут быть «мировым полицейским».