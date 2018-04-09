Комиссар ООН обвинил Совбез в несостоятельности

Глава УВКПЧ ООН Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что Совет Безопасности не может помешать применению химического оружия на территории Сирии и пребывает в «параличе».

Аль-Хуссейн заявил, что ответом мирового сообщества на химатаки являются «пустые слова и хилые осуждения». «Совет Безопасности ООН пребывал в параличе ввиду использования права вето», – сказал верховный комиссар по правам человека, передает ТАСС.

По его словам, чтобы пресечь применение химоружия, «мир и особенно страны, обладающие правом вето, должны проснуться, и проснуться быстро».

Комиссар отметил, что определенное число очень мощных государств, «напрямую вовлеченных в конфликт в Сирии», не остановили «регресс в сторону общедоступности химического оружия». По его утверждению, с 2013 года такое оружие в Сирии применялось 35 раз.

«Словесного осуждения явно недостаточно», – подчеркнул аль-Хуссейн. Он добавил, что отсутствие тщательного расследования сообщений о химатаках приводит к поощрению использования этого оружия, подрывая «легитимность международного порядка».

В понедельник президента США Дональда Трампа призвали нанести удар по Сирии как можно скорее, чтобы не выглядеть слабым. Напомним, в ночь на воскресенье повстанцы обвинили сирийскую армию в атаке с применением бомб с хлорином в городе Дума. «Множество погибших, в том числе женщин и детей... Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить очень дорого», – заявил Трамп.

Отметим, что никаких доказательств применения химоружия снова нет. МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.