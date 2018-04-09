Путин велел рассмотреть возможность службы срочников на ЧТПЗ

Президент Владимир Путин по итогам поездки в Свердловскую область поручил Минобороны рассмотреть предложение Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) о прохождении призывниками срочной службы на предприятии.

«Министерству обороны России рассмотреть предложение ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» об организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны Сергей Шойгу. Ему необходимо представить соответствующий доклад до 30 сентября 2018 года.

Также президент поручил рекомендовать правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа.