Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй

Генеральная прокуратура обнародовала переписку с главой британского правительства Терезой Мэй во времена, когда та еще возглавляла МВД Британии, рассказал заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.

Из документов, представленных на канале ведомства в Telegram, следует, что в 2010 году заместитель генпрокурора отправил на имя Мэй личное письмо по поводу «ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского».

Однако это письмо, как и другие обращения Генпрокуратуры, осталось без ответа. В тот период Лондон отклонил наибольшее число запросов о выдаче преступников, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей», – отметил Карапетян.

По его словам, из этих запросов 60 уже отклонили, в том числе 55 – в связи с предоставлением статуса беженца или убежища из-за «уголовного преследования, признанного политически мотивированным».

Карапетян уточнил, что Россия раскрыла данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам из-за действий Лондона по делу Скрипалей.

Ранее Карапетян заявил, что британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию – за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций.

Также 8 апреля генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений.