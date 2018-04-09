Бывший тренер российской сборной объявил о завершении карьеры

Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, бывший наставником сборной России с 2012 по 2015 год, объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Китайский клуб «Цзянсу Сунин» был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел в своей тренерской карьере и доволен этим», – передает ТАСС со ссылкой телерадиокмпаию Rai слова71-летнего Капелло.

Напомним, ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло имел предложение из Китая с контрактом, в три раза превышающим российский, но ответил отказом.