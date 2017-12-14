Скончалась советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе

На 89-м году жизни в Тбилиси скончалась выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе, сообщили журналистам в Палате культуры Грузии.

Артистка скончалась после тяжелой болезни, последнее время она находилась в больнице, передает РИА «Новости».

Абашидзе в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис – Париж и обратно».

В 1965 году Абашидзе получила звание народной артистки Грузинской ССР. В 1972 году Лейла Абашидзе стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за режиссуру».

Актриса удостоена многих наград, в частности, в 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.