Китай ввел запрет на экспорт товаров двойного назначения в КНДР

Пекин ввел запрет на экспорт в КНДР материалов, технологий и оборудования, которые потенциально могут использоваться для создания оружия массового уничтожения (ОМУ), сообщило министерство коммерции Китая.

Всего под запрет попал экспорт 32 видов материалов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Китае объяснили свое решение выполнением резолюции Совета Безопасности ООН от 12 сентября 2017 года, принятой в ответ на проведение в КНДР шестого ядерного испытания.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым Москве и Пекину удалось достичь новых договоренностей по Северной Корее.

Через несколько дней стало известно, что США и КНДР начали переговоры по каналам ЦРУ. Более того, КНДР предложила США начать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.