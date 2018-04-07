В австралийском аэропорту устроили панику из-за надписи на сумке

Пассажиры запаниковали в аэропорту Брисбена из-за сумки с нанесенной от руки надписью «Бомба в Брисбен» (Bomb to Brisbane), сообщает Yahoo7.

Одна из пассажирок рассказала, что растерялась, когда увидела эту сумку. «Она была вместе с кучей других сумок, и я просто увидела слово «бомба». Я не знала, как на это реагировать, я подумала, что, может, это шутка», – приводит ее слова РИА «Новости».

Женщина рассказала, что поняла серьезность ситуации, когда к сумке подошли полицейские. На сумку им указал другой пассажир. По ее словам, после этого территорию быстро оцепили, пассажиров увели подальше.

Хозяйкой сумки оказалась 65-летняя индианка по имени Венката Лакшми. На вопросы полиции она ответила, что Bomb на ее сумке означает название города Бомбей (старое название – Мумбаи). Женщина, как рассказала ее дочь Деви, отправилась в Австралию на празднование собственного юбилея. Оказалось, что она боялась лететь на самолете одна, а потому и нанесла на сумку город отправления и место назначения.

«Она стала писать «Bombay», но поняла, что места не хватает, и оставила Bomb to Brisbane, а внизу подписала «Мумбаи», – рассказала Деви.