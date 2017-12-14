Опубликовано новое видео нападения Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала видеозапись нападения ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус, в котором ехал россиянин Хабиб Нурмагомедов.

На видео Нурмагомедов предлагает Макгрегору назначить место и время встречи, передает RT.

Напомним, Макгрегор был арестован в США после того, как напал на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор освобожден под залог в 50 тыс. долларов.