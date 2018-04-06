Ирландский боец Конор Макгрегор сдался полиции

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с участниками турнира UFC 223.

Тем временем в UFC заявили, что организация совместно с департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD) расследуют нападение на автобус с бойцами UFC со стороны команды Конора Макгрегора, передает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

«Группа, в которую входили Макгрегор и Артем Лобов, атаковала автобус, в котором находились спортсмены- участники турнира. Полицейский департамент Нью-Йорка был немедленно предупрежден и в настоящее время находится в процессе расследования ситуации. UFC тесно сотрудничает с нью-йоркской спортивной комиссией, правоохранительными органами и службой безопасности Barclays Center. Все стороны работают вместе, чтобы обеспечить высокий уровень надлежащих мер безопасности для защиты болельщиков и спортсменов», – сообщение UFC.

Напомним, ранее в связи с нападением бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на автобус с участниками Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландца.

В автобусе находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.