Макгрегор в США освобожден под залог в 50 тыс. долларов

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор освобожден из-под стражи под залог в 50 тыс. долларов, сообщил журналист Ариель Хельвани.

Об этом Хельвани сообщил в Twitter.

Боец покинул зал суда в сопровождении своего телохранителя. Судебный процесс продолжится 14 июня, передает РИА «Новости».

Макгрегору разрешили не сдавать паспорт, поэтому он вправе вернуться в Ирландию, передает ТАСС.

Напомним, Макгрегор был арестован после того, как напал на автобус, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.