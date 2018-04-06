Названа самая красивая в мире банкнота

Международное банкнотное сообщество IBNS подвело итоги голосования по отбору самой красивой купюры, выпущенной в мире в 2017 году; победителем оказались десять швейцарских франков.

На сайте IBNS опубликован снимок банкноты-победителя, на лицевой стороне которой изображена рука с управляющей временем дирижерской палочкой, что символизирует многогранность жителей Швейцарии. На оборотной стороне помещено изображение механизма швейцарских часов и Готардского железнодорожного тоннеля, который сократил время поездок между Швейцарией и Италией.

Sharks, otters, and a man playing rugby: These are the most beautiful bank notes in the world right now https://t.co/6juBDusOiD Every year, the IBNS holds a global competition to find the best bank note released in the last 12 months, the "Bank Note of … https://t.co/A7llLmrq5i — NEWSBASE (@INTELCENTRE) 6 апреля 2018 г.

В конкурсе также участвовала российская купюра в 2 тыс. рублей, на лицевой стороне которой изображен вантовый мост во Владивостоке, а на оборотной – карта Дальнего Востока.

Напомним, в октябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей. В январе Гознак разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить подлинность банкнот в 200 и 2 тыс. рублей.