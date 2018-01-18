Появилось приложение для проверки банкнот в 200 и 2 тыс. рублей

АО «Гознак» разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить подлинность банкнот в 200 и 2 тыс. рублей, сообщил замминистра финансов, председатель совета директоров «Гознака» Алексей Моисеев.

На презентации приложения он пояснил, что компания поддержала работу ЦБ по повышению финансовой грамотности населения, передает РИА «Новости».

Банкноты проверяются с помощью видеокамеры мобильного устройства. Рекомендуется осуществлять проверку при уровне дневного освещения, но избегая прямых, ярких лучей света.

Если банкнота распознана как подлинная, появляется зеленая надпись «Признаки подлинности обнаружены».

Кроме того, приложение содержит информацию о дизайне и характеристиках банкнот.

Скачать приложение можно через AppStore и GooglePlay с 18 января.

Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук уточнил, что с помощью приложения нельзя проверить все защитные признаки, посоветовав обращаться в банки, если возникают сомнения в подлинности денег.

Сейчас компания работает над алгоритмами для проверки и других банкнот.

12 октября банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей были введены в обращение в России. После этого появились объявления о продаже купюр по завышенной цене - например, на одном из сайтов Казани 200-рублевые купюры продавались за 300 рублей. Кроме того, СМИ сообщали, что продавцы пугаются новых купюр в 2 тыс. рублей.