Появилось приложение для проверки банкнот в 200 и 2 тыс. рублей

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19 января, пятница  |  Последнее обновление — 07:17  |  vz.ru
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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
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Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
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Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
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На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

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          Появилось приложение для проверки банкнот в 200 и 2 тыс. рублей

          18 января 2018, 22:46

          Текст: Антон Антонов

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          АО «Гознак» разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить подлинность банкнот в 200 и 2 тыс. рублей, сообщил замминистра финансов, председатель совета директоров «Гознака» Алексей Моисеев.

          На презентации приложения он пояснил, что компания поддержала работу ЦБ по повышению финансовой грамотности населения, передает РИА «Новости».

          Банкноты проверяются с помощью видеокамеры мобильного устройства. Рекомендуется осуществлять проверку при уровне дневного освещения, но избегая прямых, ярких лучей света. 

          Если банкнота распознана как подлинная, появляется зеленая надпись «Признаки подлинности обнаружены».

          Кроме того, приложение содержит информацию о дизайне и характеристиках банкнот.

          Скачать приложение можно через AppStore и GooglePlay с 18 января.

          Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук уточнил, что с помощью приложения нельзя проверить все защитные признаки, посоветовав обращаться в банки, если возникают сомнения в подлинности денег. 

          Сейчас компания работает над алгоритмами для проверки и других банкнот.

          В России официально представлены банкноты номиналом в 200 и 2 тыс. рублей, они начинают вводиться в обращение. Первыми купюры увидят жители Дальнего Востока и Крыма, именно эти регионы на них изображены. Массовый ввод начнется с декабря

          12 октября банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей были введены в обращение в России. После этого появились объявления о продаже купюр по завышенной цене - например, на одном из сайтов Казани 200-рублевые купюры продавались за 300 рублей. Кроме того, СМИ сообщали, что продавцы пугаются новых купюр в 2 тыс. рублей.


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