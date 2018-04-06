Врио губернатора Ивановской области высказался за увеличение зарплат работников почты

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и глава «Почты России» Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории региона; в рамках договора будут отремонтированы областные отделения почтовой связи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в Ивановской области уже в 2018 году отремонтируют 30 отделений почтовой связи.

Заключенное Воскресенским и Подгузовым соглашение рассчитано на четыре года с возможностью пролонгации. Документом предполагается оптимизация структуры сети почтовой связи, совершенствование системы управления и логистики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, соглашение предусматривает повышение доступности почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах, внедрение и развитие социально значимых и новых высокотехнологических услуг.

Врио губернатора отметил, что необходимо принимать меры, направленные на увеличение зарплат работников почты, в том числе за счет возможностей для оказания новых услуг.

Подгузов сказал, что вопросы функционирования отделений почты будут решаться совместно областной властью, в том числе, задачи по открытию отделений в новых развивающихся микрорайонах.

В состав «Почты России» в Ивановской области входят восемь почтамтов, работают 310 отделений почтовой связи.

Напомним, в аналитическом докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги. Региональные особенности и яркие моменты» говорилось, что временно исполняющие обязанности глав субъектов России, назначенные осенью 2017 года, успешно интегрируются в регионах.