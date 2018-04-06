Пучдемон вышел из тюрьмы в Германии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в пятницу вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер, его освободили под залог в 75 тыс. евро.

Прямо у стен тюрьмы Пучдемона встретили многочисленные сторонники. Он поблагодарил всех за солидарность и поддержку, в том числе, на немецком языке.

«Для Европы стыдно иметь политических заключенных», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV.

По его словам, «борьба затрагивает всех европейских граждан». Он отметил, что сейчас настало время для диалога, а между тем Каталония «получила репрессивный ответ» со стороны властей Испании. «Пришло время заниматься политикой, нет оправданий», – добавил он.

В свою очередь официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что власти страны уважают решение немецкого суда об освобождении Пучдемона на время рассмотрения запроса об экстрадиции.

Де Виго подчеркнул, что испанские власти в связи с проведением незаконного референдума 1 октября прошлого года и провозглашением независимости региональным парламентом «всегда действовало в рамках закона, применив 155 статью конституции, освободив от должности Пучдемона и членов его кабинета».

В свою очередь адвокат Пучдемона сообщил, что рассмотрение дела об экстрадиции политика не завершено, но оно сконцентрировано на обвинении в растрате, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн принял решение выпустить Пучдемона под залог.

В конце марта Пучдемон был задержан полицией Германии на границе с Данией. Перед этим Верховный суд Испании выдал европейский ордер на задержание бывшего главы каталонского женералитета.