Ракета Ariane 5 вывела два спутника на орбиту

Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, сообщила Arianespace.

Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС.

На ее борту находились спутники DSN1-Superbird 8 и Hylas 4. Первый был выведен на орбиту для японского оператора SKY Perfect JSAT Corporation, второй – для британской телекоммуникационной компании Avanti.

Старт состоялся в 18.34 в четверг по времени Куру (00.34 мск в пятницу), передает РИА «Новости».