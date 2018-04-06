Сбербанк опроверг заявление Dr.Web о зараженных вирусом смартфонах

Сообщения о том, что смартфоны клиентов Сбербанка оказались заражены вирусом, являются «фейковой новостью», заявил банк.

Эксперты антивирусной компании Dr.Web зафиксировали распространение модифицированного банковского троянца Android.BankBot.358.origin, нацеленного на клиентов Сбербанка. Всего, по данным компании, заражено уже более 60 тыс. мобильных устройств, передает ТАСС.

Сбербанк предположил, что компания, ставшая источником слухов, хотела таким образом разрекламировать «собственный антивирусный продукт». Банк отметил, что его средства защиты разработаны в «Лаборатории Касперского», передает «Интерфакс».