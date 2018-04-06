Футболисты «Арсенала» разгромили ЦСКА в Лиге Европы

Матч 1/4 финала футбольной Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА завершился победой лондонской команды.

Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. Все голы были забиты в первом тайме. Дублями отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт из «Арсенала». Ответный мяч забил Александр Головин, пишет «Чемпионат».

12 апреля команды сыграют в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».