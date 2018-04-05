В Крыму рассказали Киеву, как полуостров «процветал» бы в составе Украины

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым «процветал бы чертополохом и бурьяном на полях», оставшись в числе регионов Украины.

«Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озерах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на сто процентов прав», – цитирует РИА «Новости» Фикса.

Депутат отметил, что Крым в таком случае постигла бы участь других областей Украины, где население нищает.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что если бы Луганск, Донецк и Крым остались под юрисдикцией Киева, то «они бы процветали».