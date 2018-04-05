Убивавшего беркутовцев участника Майдана подвели под амнистию

Ивану Бубенчику, публично признававшемуся в убийстве бойцов «Беркута» во время событий на Майдане в феврале 2014 года и отрицавшему вину в суде, предъявили новое обвинение, сообщил представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Отныне Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и ч.1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса Украины, написал Лысенко в Facebook.

Об этом замгенпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила Бубенчику в присутствии его адвокатов.

Таким образом, с Бубенчика снято подозрение по ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины.

Новое подозрение по ст. 348 и ст. 263 УК Украины подпадает под действие закона об амнистии участников «Революции достоинства», принятом Верховной Радой 21 февраля 2014 года, отмечает «Страна.ua».

Ранее в четверг генеральная прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании Ивану Бубенчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд поддержал данное решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об аресте Ивана Бубенчика, публично хваставшегося тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута». В украинской блогосфере в этой связи стали писать о том, что президент страны Петр Порошенко сам возглавил процесс похорон «завоеваний евромайдана».