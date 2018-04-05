Вертолет загорелся после крушения на Ставрополье

Вертолет Ми-2 загорелся после крушения в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Произошло падение вертолета с последующим возгоранием. По предварительным данным, вертолет Ми-2 проводил опрыскивание полей», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В администрации Шпаковского муниципального района, на территории которого произошло ЧП, сообщили, что небольшой вертолет опылял поля недалеко от станицы Новомарьевской. Как рассказывает сам пилот, в воздухе что-то произошло с двигателем – он задымился, передает ТАСС.

«Удалось посадить вертолет, пилот жив, в сознании, сам рассказывает о происшествии, предварительная информация, что у него есть небольшие ожоги, но это уточняется, его осматривают медики», – рассказали в администрации Шпаковского района.

На место крушения выехали представители Южного следственного управления на транспорте СК.

Как сообщил источник в экстренных службах, «вылет на сельхозработы вертолета Ми-2, который упал в восьми километрах западнее населенного пункта Новомарьевская, не был санкционирован».