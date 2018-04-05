Кремль рассказал о форме присутствия России в Донбассе и на Украине

Россия присутствует в Донбассе и на Украине только в виде своих симпатий к жителям региона и украинскому народу, никакого иного присутствия нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не пришла на Донбасс, это, безусловно, личная точка зрения», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявление премьер-министра ДНР Александра Бородая, который в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что Россия в ДНР «пришла всерьез и надолго».

«Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе, да и на Украине тоже, в виде своих симпатий – как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет», – отметил пресс-секретарь российского лидера.