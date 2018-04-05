Студент умудрился задуть пожар в казанском университете

Студент казанского архитектурно-строительного университета задул начавшийся в одной из аудиторий пожар.

Портал «Бизнес Online» опубликовал видео, на котором видно, что молодой человек дует на загоревшуюся проводку, после чего пытается сбить пламя тряпкой. За кадром слышатся призывы «не дуть туда».

В итоге студенту удалось-таки потушить огонь. Как раз к этому моменту ему принесли огнетушитель.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нужно знать, иметь и уметь, если пожар у вас дома.