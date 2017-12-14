Вдова Литвиненко предложила помощь племяннице Скрипаля

Виктория Скрипаль, родственница отравленных в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей, сообщила, что вдова Александра Литвиненко Марина предложила ей помощь.

По словам Виктории Скрипаль, об этом ей сообщили через Би-би-си «на третий день после всего случившегося», передает ТАСС.

«Написали, что Марина Литвиненко согласна мне всячески помогать, что она понимает мое состояние, что она в нем была», – рассказала Скрипаль в эфире Первого канала.

«Мне дали ее номер телефона в Англии, мне дали номер телефона ее адвокатов в Англии», – рассказала племянница Сергея Скрипаля.

Как сказали Виктории Скрипаль, в Великобритании она может напрямую обратиться к Литвиненко, которая готова оказать «всяческую помощь, всяческую поддержку».