Украинская спортсменка пожалела о запрете выступать в России

Украинская саблистка, чемпионка Олимпиады-2008 Ольга Харлан прокомментировала решение властей страны запретить спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

«Мы столько лет ездили на «Московскую саблю» – это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые года. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться», – переедает Хsport слова саблистки.

В текущем сезоне Харлан выиграла два этапа Гран-при – в Канкуне и Сеуле.

Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».