На протащившего сотрудника ГИБДД на двери авто водителя в Москве завели дело

Уголовное дело заведено на водителя в Москве, который, пытаясь скрыться от сотрудника ГИБДД, протащил его на двери своего автомобиля и отмахивался кулаками, сообщили в СУ СК по Москве.

Как говорится на сайте ведомства, в среду, 4 апреля, на улице Земляной вал инспектор ДПС для проверки документов остановил автомобиль Nissan Almera, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В ответ на требование полицейского предъявить документы водитель продолжил движение на большой скорости. Пытаясь задержать водителя, сотрудник полиции зацепился за дверь автомобиля. Водитель не стал останавливаться и пытался наносить инспектору ДПК удары по лицу. Здроровью полицейского был причинен вред.

По факту случившегося в СК завели уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения, отметили в столичном СУ СК.