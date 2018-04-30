Британские СМИ обвинили Россию в отравлении нефтяного магната

Британские СМИ заявляют, что Россия якобы причастна к отравлению руководителя британской нефтегазовой компании BP Боба Дадли в 2008 году.

ФСБ стоит за отравлением Дадли, которое произошло летом 2008 года в Москве, пишет The Telegraph. Журналисты утверждают об этом, ссылаясь на рассказ бывшего сотрудника ВР Ильи Заславского, который заявляет, что руководство России хотело сместить Дадли со своего поста, используя план «медленного отравления».

«Изначально против Дадли и еще нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против ВР. Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого», – сказал Заславский.

По его словам, после этого Дадли отравили через еду. При этом Заславский отметил, что доказать, кто именно отравил топ-менеджера ВР, невозможно.

Также он добавил, что российские власти хотели снять с должности не только Дадли, но еще порядка 150 менеджеров других западных компаний.

Ранее британские СМИ, вслед за правительством страны, обвиняли Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта.