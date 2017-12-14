Экспертиза опровергла принадлежность екатеринбургских останков Николаю II

Стоматологи, которые проводили экспертизу зубочелюстной системы черепов, обнаруженных в «царском» захоронении на Урале, выяснили, что эти останки не принадлежат семье Романовых, сообщают СМИ.

Отмечается, что эти останки по многим «зубным признакам» не похожи на царя Николая II, его жену и детей. Экспертиза была проведена в рамках возобновленного по просьбе РПЦ расследования о «екатеринбургских останках». Исследования проводили врач-стоматолог высшей категории, вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль Агаджанян, историки Леонид Болотин и Алексей Оболенский, сообщает «Московский комсомолец».

Исходными материалfvb были данные судебно-стоматологической экспертизы, проводившейся в первой половине 1990-х. Тогда были зафиксированы точные параметры зубочелюстной системы всех черепов, поднятых из захоронения на старой Коптяковской дороге.

«Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа № 4 императору Николаю Александровичу весьма спорно и не имеет под собой объективных оснований», – говорится в заключении.

Также не подтверждено, что еще четыре черепа принадлежат императрице Александре Федоровне, великой княжне Ольге Николаевне, великой княжне Анастасии Николаевне и великой княжне Татьяне Николаевне.

Дантисты пришли к выводу, что у черепов слишком «запущенное состояние» зубов для императорской семьи, которая довольно часто обращалась к дантистам, в том числе после событий зимы 1917 года.

Между тем, эти данные расходятся с результатами многочисленных экспертиз, проведенных в 90-е. Напомним, раскопки на месте обнаружения останков провели в 1991 году, а в 1993 году была создана комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора. Проводились генетические экспертизы в разных странах: в 1993 году – в Олдермастонском центре криминалистических исследований в Англии, в 1995 году – в Военно-медицинском институте Минобороны США, в ноябре 1997 года – в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.

Работа была завершена 30 января 1998 года. Был сделан вывод, что останки принадлежат Николаю II, членам его семьи и приближенным людям. По настоянию президента Бориса Ельцина было принято решение о захоронении останков Николая II и членов его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Захоронение состоялось 17 июля 1998 года.

Отметим, что также с 1993 по 1998 годы старший прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры Владимир Соловьев вел уголовное дело по факту обнаружения останков царской семьи, в рамках которого восстановил все обстоятельства расстрела в доме Ипатьева. Он также проверял версию о ритуальном характере убийства.

Соловьев отверг эту версию, назвав мотивы расстрела политическими.

Однако в сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил расследование по факту гибели царской семьи, была проведена эксгумация останков Романовых, изъяты образцы останков Николая II и Александры Федоровны.

Архиерейский собор РПЦ в декабре 2017 года оставил вопрос о принадлежности «екатеринбургских останков» открытым.