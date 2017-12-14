Аваков прокомментировал уголовное дело против него в России

Глава МВД Украины Арсен Аваков тремя словами прокомментировал информацию о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела против него.

«Служу украинскому народу», – написал Аваков в Twitter.

Напомним, ранее во вторник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента страны.