Воробьев заявил об ответственности владельцев мусорных полигонов

Владельцы мусорных полигонов в Подмосковье должны четко выполнять планы работ, они несут личную ответственность за их состояние, сказал на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все новые полигоны, которые мы сегодня готовим, строим, предполагают совершенно иной, комплексный процесс сбора и обработки мусора. Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки... наша задача закрыть эту тему в конце 2018 – начале 2019 года», – цитирует Воробьева РИА «Новости».

Глава региона отметил, что на оставшихся в Подмосковье 15 полигонах ведутся работы по минимизации вреда.

«Обращаю внимание... на персональную ответственность хозяев, владельцев полигонов. Именно они каждый день получают большие деньги за те (машины), которые приезжают к ним... Прошу доходчиво информировать владельцев свалок, чтобы они четко выполняли тот план, который мы наметили. Именно они несут персональную ответственность за состояние вверенных им объектов», – добавил Воробьев.

Накануне Воробьев провел на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе совещание, где отметил, что владельцы свалки должны нести серьезную ответственность за допущенные нарушения.

В конце марта сообщалось, что оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде. В МЧС говорили, что содержание вредных веществ в воздухе в районе полигона якобы соответствует норме, хотя до этого сообщалось выбросе свалочного газа, чья концентрация в разы превышала предельно допустимую норму. В целях предосторожности спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты.

Также Воробьев отмечал, что закрытие более 20 полигонов в Подмосковье помогло предотвратить региональную экологическую катастрофу.