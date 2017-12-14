Российские дипломаты встретились с Ярошенко в американской тюрьме

Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, безосновательно удерживаемого в американской тюрьме Форт-Дикс.

«1 апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства [с Константином Ярошенко в тюрьме «Форт-Дикс», – говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке в Twitter.

По словам дипломатов, в ходе встречи Ярошенко «пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы».

Россиянин предположил, что «его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ».

«В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Константина Ярошенко», – подчеркнули в диппредставительстве, заверив, что Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об ответе президента США Дональда Трампа касательно дальнейшей судьбы Ярошенко.

Днем ранее супруга Ярошенко рассказала об издевательствах над россиянином в тюрьме США.