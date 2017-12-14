Трамп ответил по поводу помилования летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила ответ от президента США Дональда Трампа по поводу отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

Москалькова сообщила в понедельник, что получила «ответ от заместителя секретаря от имени президента Соединенных Штатов Трампа», передает РИА «Новости».

В письме говорится, что «расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно», президент США «не находит оснований для его помилования».

Москалькова добавила, что намерена вновь обратиться к компетентным органам США по вопросам условий содержания россиянина Ярошенко в американской тюрьме.

Ранее сообщалось, что Константин Ярошенко терпит издевательства со стороны нового администратора исправительного учреждения уже на протяжении трех месяцев.

В субботу российские дипломаты в США потребовали от администрации тюрьмы, где находится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах над россиянином.

В феврале российские дипломаты требовали от Соединенных Штатов обеспечить нормальные условия содержания Ярошенко.