При столкновении двух катамаранов в Башкирии погибла женщина

На реке Малый Инзер в Башкирии столкнулись два катамарана с девятью туристами, погибла одна женщина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на пороге Айгир на реке Малый Инзер в Белорецком районе Башкирии в 15.30 мск. Катамараны в результате столкновения перевернулись, передает РИА «Новости».

«Помощь понадобилась одной женщине 29 лет, спасатели спасли ее из воды. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина», – сообщили в ведомстве.

Туристическая группа, в которой находилась погибшая, перед поездкой прошла предварительную регистрацию в МЧС. Вторая группа свой выезд на реку не регистрировала.

В воскресенье произошло еще одно происшествие с катамаранами в Башкирии. Там спасатели искали двух туристов, перевернувшихся на катамаране в Архангельском районе региона. Одного из них нашли живым, поиски второго продолжаются.