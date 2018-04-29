После стрельбы в Москве задержали двух человек

После сообщений о стрельбе из автомобиля на Калужском шоссе в Москве остановили машину, задержаны два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В полицию поступило сообщение, что из автомобиля на Нововатутинском проспекте слышны звуки, похожие на выстрелы, по предварительным данным, из травматического оружия», – приводит Агентство городских новостей «Москва» слова представителя ведомства.

В ведомстве добавили, что автомобиль с двумя мужчинами, подозреваемыми в стрельбе, задержан на Калужском шоссе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

25 апреля в Москве на улице Садовой-Самотечной мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.