Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии

Актер и режиссер Армен Джигарханян уже чувствует себя лучше, однако все еще находится под наблюдением врачей, рассказал его друг Артур Согомонян.

«Армен Борисович чувствует себя уже лучше», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, пока Джигарханян «должен оставаться под наблюдением врачей».

В четверг СМИ сообщили, что Джигарханян впал в кому, однако Согомонян опроверг эту информацию.

Заведующий труппой Театра Джигарханяна также опроверг впадение актера в кому. Утверждалось, что он проходит восстановительную терапию в больнице.