Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь отложен

Отправление круизного теплохода «Князь Владимир» из порта Сочи в первый в сезоне 2018 года рейс в Севастополь перенесено из-за неисправности лайнера, сообщили в компании компании «Черноморские круизы».

В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там отметили, что ошибка не является серьезной поломкой, причина неисправности выявлена и устраняется.

Теперь первый рейс «Князя Владимира» перенесен на 6 мая. Задержка выхода судна даже на одни сутки может привести к нарушению графика, предупредили в компании, предложив туристам альтернативные варианты, включая перенос даты круиза на 6 мая с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, компенсацию всех понесенных затрат на приобретение путевок и проездных билетов и предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года с компенсацией текущих затрат на приобретение проездных билетов.

«Компания «Черноморские круизы» приносит свои извинения пассажирам за предоставленные неудобства и делает все возможное, чтобы туристы остались довольны предложенными альтернативными вариантами», – заключили в пресс-службе.

В июне 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось круизное сообщение по российским черноморским городам, теплоход «Князь Владимир» с сотнями туристов на борту прибыл из Сочи в Ялту. В прошлогоднюю навигацию с 11 июня по 7 октября было совершено 18 рейсов.