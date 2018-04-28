Названы сроки внесения проекта о наказании за исполнение санкций США в России

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США могут внести в Госдуму в мае.

«Мы ведем консультации с юристами, потому что нам предстоит получить отзыв Верховного суда по данному вопросу... Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу», – сообщил Исаев, передает РИА «Новости».

По его словам, черновик законопроекта уже готов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность, в том числе уголовную, в отношении лиц, которые в своей деятельности на территории России будут руководствоваться санкциями США.