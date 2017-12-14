В F-35 может быть до 20 процентов советских технологий

Вклад советских технологий, позаимствованных, прежде всего, из проекта Як-141, в создание американского истребителя пятого поколения F-35 может быть достаточно весом, считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Не исключено, что мы отдали эти технологии за какие-то копейки в те времена, когда все разрушалось и никому ничего не было нужно, заявил он газете ВЗГЛЯД.

«У нас Як-141 не пошел в серию, но все было разработано и испытано. Поэтому не исключено, что мы отдали эти технологии за какие-то копейки в те времена, когда все разрушалось и никому ничего не было нужно», – заявил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя статью американского портала о том, что американцы могли использовать технологии советского проекта истребителя Як-141 в своем самолете пятого поколения F-35.

«Завладев технологиями за скромную сумму денег в те времена, когда разваливался СССР, а вместе с ним разваливался наш ОПК – не исключаю, они могли кое-что взять, улучшить или доработать, потому как модернизировать всегда проще, чем разрабатывать что-то с нуля. И в этом нет ничего зазорного. Мы же, в общем-то, добровольно это отдали, они у нас не украли эти технологии.

В 90-е конструктора «Яковлева» очень жаловались на то, что такой уникальный самолет у них стоит, все идет благополучно, что это шаг в будущий век, были учтены все недостатки и все ошибки, мы локализовали отказы, которые были на Як-32 и Як-38 (первых «яковлевских вертикалках»), и сделали по тем временам очень перспективный самолет, который оказался никому не нужен», – пояснил Попов.

Внешних сходств у Як-141 и F-35, конечно, нет, но это не мешает иметься внутренним. «Прежде всего могли быть взяты и доработаны системы управления соплом, автоматизированные системы перераспределения газодинамических потоков для уравновешивания стабилизации самолета именно на этапах вертикального взлета и вертикальной посадки», – предположил Попов. Также он не исключил, что могла быть позаимствована концепция двигателя. Это также касается и компоновки, системы управления потоком струи газа – это могло быть, добавил он.

Попов согласился, что вряд ли можно назвать F-35 наследником Як-141, однако вклад советских технологий в американский самолет достаточно весом. «Думаю, процентов 20 наших технологий они могли взять, да и то модифицированных, доработанных, которые нужно было конструктивно вложить в те рамки, в ту идеологию, которая у них уже была. Они радикально у себя вряд ли что-то меняли. Нельзя сказать, что они взяли и тупо что-то скопировали. У них уже были свои наработки, и не надо считать, что у них инженерная мысль глупее нашей. Мы равные соперники», – подытожил Попов.

При этом надо сказать, что не у одних нас были самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. Британский Harrier хорошо себя зарекомендовал, который на Западе эксплуатируется хотя и не в больших количествах, но пока еще стоит на вооружении. У них тоже есть задел, они тоже работали очень хорошо, рассказал Попов.

Ранее американский портал Task and Purpose написал, что при создании истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 американцами использовались технологии советского многоцелевого сверхзвукового всепогодного палубного истребителя вертикального взлета и посадки Як-141, а также научные данные московского ОКБ имени Яковлева, на сбор которых у советских авиаконструкторов ушли годы.

Напомним, в начале марта американский F-35B – модификация истребителя F-35 для корпуса морской пехоты – впервые совершил посадку на борт десантного корабля ВМС США. В том же месяце F-35B впервые совершил вертикальный взлет с палубы десантного корабля.