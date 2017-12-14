У истребителя F-35 оказались советские корни

При создании семейства малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II использовались научные данные московского ОКБ имени Яковлева, на сбор которых у советских авиаконструкторов ушли годы, говорится в статье американского портала Task and Purpose.

По данным портала, создание нового стелс-самолета стало возможным благодаря падению «железного занавеса», после чего в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, передает РИА «Новости».

Это позволило американской компании заполучить данные о советском многоцелевом сверхзвуковом всепогодном палубном истребителе вертикального взлета и посадки Як-141, в том числе те, которые требовали «годы разработки и испытаний», говорится в материале.

«Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей – сердца современных F-35», – указывают авторы статьи.

При этом они считают, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 – так как у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.

«Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи», – признает автор.

Напомним, в начале марта американский F-35B – модификация истребителя F-35 для корпуса морской пехоты – впервые совершил посадку на борт десантного корабля ВМС США. В том же месяце F-35B впервые совершил вертикальный взлет с палубы десантного корабля.