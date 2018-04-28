Загадочный объект упал с неба во время грозы в Британии

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...

Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...
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Дебилизация населения начинается с уроков литературы

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

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          Загадочный объект упал с неба во время грозы в Британии

          28 апреля 2018, 08:59

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор засняла, как после удара молнии с неба упал странный предмет.

          «Я никогда не встречала такой грозы, и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на Землю», – сказала Тейлор.

           

          Пользователи Сети начали выдвигать свои предположения. Так, многие решили, что это была птица, однако другие возражают, что объект слишком крупный, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Mail.

          The Daily Mail отмечает, что кадры напоминают сцену из фильма «Война миров» 2005 года: по сюжету, инопланетяне десантируются на Землю во время грозы, после чего приводят в действие закопанные гигантские треножники.


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