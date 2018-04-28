Загадочный объект упал с неба во время грозы в Британии

Жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор засняла, как после удара молнии с неба упал странный предмет.

«Я никогда не встречала такой грозы, и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на Землю», – сказала Тейлор.

Пользователи Сети начали выдвигать свои предположения. Так, многие решили, что это была птица, однако другие возражают, что объект слишком крупный, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Mail.

The Daily Mail отмечает, что кадры напоминают сцену из фильма «Война миров» 2005 года: по сюжету, инопланетяне десантируются на Землю во время грозы, после чего приводят в действие закопанные гигантские треножники.