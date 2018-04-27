США пожелали присоединения России к «демократическому миру»

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне желают присоединения России к «демократическому миру», при этом выбор остается за Москвой.

«Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет», – цитирует RT Помпео.

По его словам, вопрос «российской угрозый» обсуждался на встрече стран-членов НАТО в Брюсселе.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп после направления в конгресс доклада об отсутствии сговора с Россией заявил, что с Вашингтону было бы хорошо поладить с Москвой.