США включили Россию в список похищающих интеллектуальную собственность стран

Россия и еще 11 стран включены в приоритетный список государств, занимающихся хищением интеллектуальной собственности, говорится в докладе офиса Торгового представителя США.

«Офис Торгового представителя США внес 12 стран – Алжир, Аргентину, Канаду, Чили, Колумбию, Китай, Индию, Индонезию, Кувейт, Россию, Украину и Венесуэлу – в приоритетный список контроля. Проблемы в сфере интеллектуальной собственности станут предметом интенсивного двустороннего взаимодействия в этом году», – цитирует доклад RT.

У США вызывают «значительную обеспокоенность» действия стран, внесенных в приоритетный список, отмечается в документе, в котором всего фигурируют 36 государств.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил благодарность главе КНР Си Цзиньпину за его слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах, а также за понимание относительно интеллектуальной собственности и технологий.

В декабре 2017 года Трамп заявил, что поскольку Киев предпринимает недостаточно усилий для защиты интеллектуальных прав собственности, для Украины приостанавливается действие Генеральной системы торговых преференций.