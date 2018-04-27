Рассчитаны затраты Газпрома на завод по переработке жирного газа рядом с Усть-Лугой

Газпром планирует построить завод по переработке жирного газа возле морского порта Усть-Луга под Петербургом не более чем за 5 млрд долларов, заявил член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов.

«В районе Усть-Луги предполагается построить завод по переработке жирного газа. Для того, чтобы доставить жирный газ в район Усть-Луги в районе его добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе [ЯНАО] предстоит реконструировать систему сбора этого газа. Но это на самом деле минимальные затраты, потому что система сбора уже существует отдельно с каждого месторождения и просто необходимо будет подать этот газ в выделенную трубу», – сказал Черепанов, передает РИА «Новости».

По его словам, мощность завода составит 45 млрд кубометров газа в год. Также Черепанов сообщил, что проект завода выполнен «на стадии возможности осуществления».

«То есть, глубокой проработки на стадии проект пока нет. Но даже та концептуальная проработка всех частей этого проекта показывает, что объем капитальных затрат в текущих ценах не превышает 5 млрд долларов», – добавил он.

В понедельник стало известно, что Газпром намерен построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод, который будет перерабатывать до 45 млрд кубометров газа в год. Источники отмечали, что затраты на строительство составят 20 млрд долларов. Строить комплекс планируется под Санкт-Петербургом, рядом с Усть-Лугой. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка газа от примесей.

Получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ». Этот завод планируется построить тоже неподалеку от Усть-Луги.