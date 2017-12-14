Газпром построит на Балтике завод за 20 млрд долларов

Газпром намерен построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод стоимостью 20 млрд долларов, который будет перерабатывать до 45 млрд кубометров газа в год.

Партнером компании по проекту станет Русгаздобыча, ранее принадлежавшая Аркадию Ротенбергу, сообщили знакомый с ситуацией источник и топ-менеджер одного из контрагентов Газпрома. Представитель Газпрома также подтвердил газете «Ведомости», что идет проработка такого проекта.

В случае реализации проекта он может стать вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов Газпрома после газопровода «Сила Сибири».

Строить комплекс планируется под Санкт-Петербургом, рядом с Усть-Лугой. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка газа от примесей. Получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ». Этот завод планируется построить тоже неподалеку от Усть-Луги. Но для СПГ-завода мощностью 10 млн тонн будет достаточно 14-15 млрд кубометров газа в год. Остальной газ предполагается поставлять на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2».

Выделенные из газа ценные фракции планируется использовать для производства этилена и полиэтилена. Речь может идти о производстве около 1,5 млн тонн полиэтилена в год для продажи его в Европе.

В настоящее время проект находится на стадии разработки, им по заказу Русгаздобычи занимается НИПИ НГ «Петон».